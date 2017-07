Van új a tető alatt: a csodás tetőtér (X)

Ha bővül a család, nőnek a gyerekek, vagy több generáció költözne össze, elindul a nagy tervezgetés.

2016 óta a családtervezés és otthontervezés egyik központi elemévé vált a CSOK rendszer által nyújtott támogatás. Bevezetése óta folyamatosan alakítják, formálják a rendszert, hogy minél több család otthonteremtésére legyen lehetőség. 2017-es újdonság többek között, hogy ha valaki úgy szeretne lakást, vagy házat vásárolni, hogy banki lakáshitelt is igényel mellé, akkor már a CSOK összege is beleszámít a bankok által elvárt 20%-os önerőbe, ami jelentős könnyebbség. Ha új családi házat, vagy lakást vásárolnánk, a 2017-es módosítás szerint a CSOK összege a kérelem benyújtásának pillanatától a kész állapot eléréséig felmerülő költségekre igényelhető. Ebből következik, hogy érdemes lesz minél előbb megvásárolni az újépítésű házakat és beadni a CSOK-igénylést, hiszen az így megkapott összeget akár egy energiatakarékos tetőtér beépítésére is fordíthatjuk. Új ingatlan vásárlása, vagy építése esetén 600 ezer és 10 millió Ft közötti állami támogatást igényelhetünk, melynek beosztása az építkezési költségvetésben gondos megfontolást igényel. Egy új ház tervezésénél, vagy vásárlásánál is pozitív hozzáadott értékként kell tekintetünk a lakható tetőtérre, ami hosszú évtizedekre biztosíthatja a családi együttélést.

Ha gyermektervezési szándékkal vásárlunk, vagy építünk új házat, fontos, hogy rugalmas terekben gondolkozzunk. Egy jól kivitelezett tetőtér, melybe a tetősíkba illeszkedő ablakokon keresztül rengeteg napfény és friss levegő áramlik, remek lehetőségeket rejt magában.. A tetőtér-beépítéses ház azért is előnyös, mert otthonunk hasznos alapterülete nem a zöld környezet rovására lesz nagy, így élvezhetjük a kertet.

Ha azonban nem szeretnénk elhagyni régi környékünket, a gyerekek óvodába, iskolába járnak, közel vannak a szülők, akkor a CSOK segítségével meglévő családi házunk bővítésére, vagy a tetőtér beépítésére is igényelhetünk támogatást a használt ingatlanok vásárlására vonatkozó feltételekkel, azaz 600 ezer és 2 millió 750 ezer Ft közötti összeggel kell számolnunk. Jelenlegi otthonunk bővítéséhez igénybe vehetjük a lakáspénztári megtakarításainkat is. A lakáspénztári megtakarítások mellé sokszor lehetőségünk van kedvezményes hitel felvételére is, mindenképpen érdemes alaposan utána járni mindennek.

Gondoljunk arra is, hogy tetőtér-beépítéssel energetikai minőség-javulást is elérhetünk – erre hívják fel a figyelmet a VELUX szakértők. Az eddig a fűtetlen padlástéren keresztül távozó energiát bent tartjuk, ha minőségi szigeteléssel és a kiváló minőségű tetőtéri ablakokkal tervezünk és megfelelő szakemberekkel dolgozunk.

Ha már elköteleztük magunkat a tetőtér beépítése, felújítása mellett, érdemes mindenképpen minőségi termékeket választani, mivel akár évtizedekre vásárolunk most építőanyagot és tetőablakot.

Több, mint 20 éve dolgozik tetőablakokkal Kis Attila. Hosszútávon nem elképzelhető szerinte más választás, ezért minden új és meglévő tetőtérbe VELUX tetőtéri ablakokat ajánl, azon belül is a Standard Plus kategóriában kapható új, 3-rétegű üvegezéssel ellátott típusokat. Ezeknek az értékei már most megfelelnek a 2020 utáni energiakövetelményeknek. Tudjon meg többet szakértőktől, nézzen példákat: www.velux.hu