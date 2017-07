Hatalmas vihar találta telibe a fővárost

Mindenki csukja be az ablakokat, a Balatonnál majdnem 160 km/órás volt a szél, nem kis vihar jött Budapestre.

Hétfőre ugyan kiadtak riasztásokat a viharok miatt, de egy váratlanul masszív szupercella állt össze az Időkép szerint, ami Budapest felé menetelt. Nem kis viharra lehetett számítani, Balatonaligán 157 kilométer per órás széllökést is mértek. Jég is esett, dió nagyságú. Budapestet este 10 óra felé érte el a villámlással, erős széllel, szakadó esővel, jéggel tarkított istencsapása.

Közben nem járnak a vonatok Balatonaliga és Siófok, továbbá Karád és Mernye között, mivel fák dőltek a vasúti pályára hétfő este – közölte a Mávinform. A helyreállításig az utasokat vonatpótló buszokkal szállítják.

Erre készüljünk

Az MTI szerint több dunántúli járásra másodfokú riasztást adtak ki a heves zivatarok miatt hétfő este. Itt a következő órákban olyan zivatarok lehetnek, amiket károkozó szél, nagyméretű jég kísérhet.

A hétfő éjfélig szóló veszélyjelzés szerint a másodfokú riasztás akár a fővárost, valamint Pest, Bács-Kiskun, Fejér, Komárom-Esztergom és Tolna megyét érintheti.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat veszélyjelzésében azt írta: az esti óráktól főként az ország középső és északi részén, majd később a keleti országrészben is várhatók zivatarok. Az éjszaka második felére várhatóan újabb szünet következik, majd reggel északnyugat felől ismét lehet elszórtan zivatarokra számítani. A zivatarokat általában erős széllökések, valamint jégeső és lokálisan nagyobb mennyiségű csapadék kísérheti.

When nature is cooperating 👏 #storm #lightning #budapest #thunder Nicole Baka (@nicolebaka) által megosztott bejegyzés, 2017. Júl 10., 13:14 PDT

Heves zivatarban akár 90-100 kilométer/óránál erősebb széllökés is lehet. Felhőszakadás során akár 40-50 milliméternyi eső is eshet rövid időn belül (terepviszonyoktól függően akár villámárvizet is okozva). Heves szélrohamok ma elsősorban a dunántúli és középső országrészben kialakuló zivatarokat kísérheti.

A hőség miatt Csongrád és Békés megyére keddre is a legmagasabb fokú, piros figyelmeztetést adták ki. A másodfokú és elsőfokú figyelmeztetést kevesebb megyére, de még mindig az ország jelentős részére adták ki. Emellett kedden szintén több megyében heves zivatarok, felhőszakadás miatt is figyelmeztet a meteorológiai szolgálat.

Az előrejelzés szerint kedden a legalacsonyabb hőmérséklet 18-24 Celsius-fok között alakul. A legmagasabb hőmérséklet 28-36 fok között valószínű (északnyugaton lesz hűvösebb).

Cikkünket frissítjük.