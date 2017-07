A vállalkozás sikerén a szakértelem mellett a biztos pénzügyi partner is lendíthet (X)

Várbeli Tamás egyszemélyes vállalkozásként indította el a Babaszafari bababoltot, amely mára - a folyamatos termékpaletta- és értékesítés-fejlesztésnek is köszönhetően - regionális jelentőségű céggé nőtte ki magát. Ahogy a cégvezető mondja, a vállalkozás sikerét a szakértelem mellett a testre szabott pénzügyi tanácsadás és a biztonságos, kiszámítható finanszírozás biztosítása tették lehetővé.

Hogyan indult a Babaszafari?

Várbeli Tamás: A Babaszafari egy egyszemélyes vállalkozásként indult, mindent én magam csináltam a beszerzéstől a számlakezelésen át az értékesítésig. Akkor még magam béreltem autót, hogy Lengyelországban beszerezhessem a babakocsikat, amelyeket aztán itthon kisebb boltoknak adtam el. Idővel persze utat tört a fantázia, és egyre szélesebb vevői kört láttunk el egyre szélesebb termékkörrel. Már ekkor is elsődleges volt számunkra, hogy ár-érték arányban a legjobbat kínálhassuk a családok számára, és azóta is ez a missziónk.

A dinamikusabb bővüléssel azonban egyre fontosabbá vált a tervezhetőség, hogy stabilan elégíthessük ki mind a megrendelő partnereink, mind pedig a munkatársaink igényeit. Ehhez olyan pénzügyi partnerre volt szükségünk, aki megbízható, rugalmas és testre szabott megoldásokat tud biztosítani számunkra. Az OTP Businesstől mindezt maradéktalanul megkaptuk már a kezdetektől, akármilyen igényünk is merült fel az évek során.

Milyen fontos fejlesztésekre volt szükség a vállalkozásnál, amelyekhez pénzügyi partnert kellett bevonni?

V.T.: Az egyik első ilyen momentum az volt, amikor bankkártyás terminált szerettünk volna beszerezni az eladáshoz. Több banktól is kértünk be ajánlatot, és egyértelműen az OTP Banké volt a legkedvezőbb számunkra. Ez volt az együttműködésünk kezdete, később az online vásárlás kialakításában is az OTP volt segítségünkre.

Az említettek mellett a hitelezésnek volt a legnagyobb szerepe a vállalkozásfejlesztésben. A nagyobb ügyfélkör kielégítéséhez ugyanis aktív árukészlet-bővítésre volt szükség, amit a Növekedési Hitelprogram keretében igényelt forgóeszközhitellel tudtunk megoldani. Az egyszeri, de nagyobb összegű beszerzéseket pedig a folyószámlahitelek tették lehetővé számunkra. Ez a folyamatos készletbővítés óriási lökést adott a vállalkozásnak a növekedésben.

Mi jelentette ebben a folyamatban a legnagyobb segítséget a vállalkozásnak?

V.T.: Nagy segítség volt, hogy a bank nagyon hamar saját kapcsolattartót biztosított számunkra, aki megkönnyítette, hogy eligazodjunk, melyik termékre is van szükségünk az adott pénzügyi probléma kapcsán. Így mindig a mi igényeinknek és lehetőségeinknek megfelelő szolgáltatást kaptunk, sőt kedvezményes számlavezetési lehetőségekhez is jutottunk. A biztonságot tekintve pedig nagy előnyt jelentett számunkra az árfolyamkockázatoktól védő OTP Treasury.

Utóbbi azért volt különösen fontos számunkra, mert egyre nagyobb súlyt kap az értékesítésünkben az export, az Ausztriában, Romániában és Szlovákiában való terjeszkedés. Ehhez persze folyamatos logisztikai fejlesztésekre van szükség, illetve a prémium termékek piacán is szeretnénk erősödni. A pénzügyi hátteret az OTP Business termék- és szolgáltatás-portfóliója adja számunkra.

Csonka Tibor, az OTP Business ügyvezető igazgatója

A kis- és középvállalkozások rendkívüli jelentőséggel bírnak az egész ország gazdaságát tekintve, amit mi sem mutat jobban, mint hogy a GDP több mint 50 százalékát ezek a vállalkozások adják. Ennél fogva az OTP Business kiemelt feladatának tekinti, hogy szolgáltatásaival és szakértelmével a lehető legnagyobb mértékben támogassa ezeket a cégeket céljaik elérésében, valamint a vállalkozásukban rejlő potenciálok kiaknázásában.

Ehhez nem elegendő pusztán jó pénzügyi termékeket biztosítani a vállalkozások számára: olyan szolgáltatásokat is kell nyújtanunk, amelyek személyre szabottan, az ügyfél igényeihez és lehetőségeihez illeszkedve segít az adott probléma adekvát megoldásában. Ilyen szolgáltatás például az OTP Treasury is, amellyel igyekszünk az árfolyam-ingadozásokból és más piaci tényezőkből fakadó potenciális kockázatokat a lehető legkedvezőbb mértékben kezelni.

A fentiek mellett nagy hangsúlyt fektetünk a digitális, okos eszközökről is könnyen kezelhető fejlesztésekre is, hogy ügyfeleink minél gyorsabban és kényelmesebben vehessék igénybe a számukra szükséges termékeket, szolgáltatásokat.

Az OTP Business a vállalkozások bankjaként a jövőben is minőségi, minden követelménynek megfelelő szolgáltatásokkal támogatja ügyfeleit.