Javíthatatlan kötekedő, akinek baja van a mai időjárással

Nyárias idő lesz ezen a nyári szombaton, sokat fog sütni a nap, a kék égen pedig olykor gomolyfelhőket is lehet nézegetni. Némi frissítő zápor vagy zivatar legfeljebb az északkeleti és délnyugati megyékben alakulhat ki, bár nem kizárt, hogy akkor viharos széllökések is előfordulnak. A hőségtől sem kell majd padlót fogni azért, 29 és 34 fok között alakul a nappali hőmérséklet, de akinek ez is túl meleg, az menjen az Északi-középhegységbe, ott pár fokkal hűvösebbet talál.

A délnyugati megyék kivételével megerősödik a szél (és északnyugatira fordul, ha számít ez valamit), délutánra aztán ez is megszelídül. Nagyon beöltözni késő estére sem kell, 19 és 27 fok közé hűl le a levegő.