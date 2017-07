Este jégeső, felhőszakadás jöhet

Péntek délutántól erőteljes gomolyfelhő-képződésre számíthatunk, és északnyugat, nyugat felől mind több helyen kell záporra, zivatarra számítani, akár vonalba rendeződve is. Heves zivatarok is lehetnek felhőszakadással, jégesővel és viharos széllökésekkel. Ugyanakkor már ez előtt a vonal előtt is kialakulhat zápor, zivatar főként az északi, északkeleti megyékben.

Nagyjából az éjfél körüli órákra lecsengenek a zivatarok, akkorra jórészt megszűnik a csapadék, és a felhőzet is jelentősen csökken. Szombaton sok napsütésre, gomolyfelhős időre készülhetünk, napközben helyenként futó zápor, az északkeleti megyékben pedig néhol zivatar is kialakulhat. Pénteken a déli szelet élénk, szombaton az északnyugatira forduló szelet erős széllökések kísérik.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 14 és 20 fok között várható.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton általában 29 és 33 fok között alakul, de az Északi-középhegységben ennél egy-két fokkal hűvösebb, a déli határvidéken pedig kissé melegebb is lehet.