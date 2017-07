Álnéven versenyez a körözött magyar pilóta

Két elfogatóparancsot adtak ki ellene, mégis rendszeresen indulhat ralikrossz-versenyeken.

A Blikk szúrta ki, hogy a magyar és külföldi futamokon “Luigiként” szereplő versenyző nem más, mint Lajos Gyula, aki ellen a rendőrség 2014-ben és 2016-ban körözést adott ki, csalás miatt. A Magyar Nemzeti Autósport-szövetség (MNASZ) erről nem tudott. Oláh Gyárfás elnök közölte, hogy versenyzőik érvényes licenccel, útlevéllel rendszeresen mennek külföldi futamokra.

Noha az engedélyhez nem kell erkölcsi bizonyítvány, természetesen elvárjuk a pilótáktól, hogy be- és tiszteletben tartsák a törvényeket. Elképzelhetőnek tartom, hogy valamilyen félreértés történt az ügyben.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság szerint továbbra is körözik a ralikrosszost, akit nem ért utol a lap, amelynek Kamarás Péter ügyvéd meglepőnek nevezte, hogy a férfi autóversenyeken indul, noha körözik. Lajos Gyulát az Interpol nem keresi, rendszeres résztvevője a külföldi futamoknak, így az Európa-bajnokság küzdelmeinek is. Tavaly mi is megírtuk, hogy a magyar pilóta a 9. helyen fejezte be az Eb-t.