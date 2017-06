Suttyomban felezték meg az értelmi fogyatékos nő fizetését

Az új törvény miatt megfelezték egy békéscsabai nő eddigi, így is nagyon alacsony fizetését. Aláírattak vele egy papírt is, amit valószínűleg nem is értett.

Kőszáli Krisztina középsúlyos értelmi fogyatékosként is ugyanúgy bejár nap mint nap dolgozni: húsz éve szőnyegeket sző egy békéscsabai nappali foglalkoztatóban. Munkanapokon dolgozik csak napi 4 órában, szereti csinálni, vannak barátnői is a helyen. Eddig havi 34 ezer forintot keresett ezzel, májusban azonban ezt is megfelezték a szociális törvény változása miatt – számolt be róla az RTL Klub Híradója. Munkarehabilitáció helyett már fejlesztő foglalkoztatásnak hívják, amit Kőszáli Krisztina csinál. Ezért más bér is jár. Még egy hivatalos papírt is aláírattak vele, pedig édesanyja szerint “azt se tudja, miről van szó”. Mindenesetre szereti a munkáját, pénz ide vagy oda, tehát aláírta a papírt. Anyja szerint ugyan jogos, hogy aláírta (elvégre nincs gyámság alá helyezve), de etikátlannak tartja a történteket. Pedig nem elszigetelt jelenség az új 220 forintos órabére. Az Értelmi Fogyatékosok Érdekvédelmi Szervezetnél azt mondták, van, aki egy fillért sem kap, csak a nappali ellátást. Az illetékes államtitkárság három hete vizsgálódik, de a mai napig nincs válasz. A Párbeszéd amúgy jogszabály-módosítást kezdeményez az ügyben. 24 hu vissza a címlapra

