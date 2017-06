Ha lesz is új 3-as metró, nem a mozgáskorlátozottaknak

Legalábbis a VIII. kerületi, esetleg felújítandó 3-as metró szakaszon ne számítson senki arra, hogy az állomások nagy részén elérheti majd a földalattit lifttel. Ez derült ki Erőss Gábor párbeszédes kerületi politikus kérdésére adott hivatalos válaszból, amit a Facebookra biggyesztett ki Erőss.

Azt írja a képviselő, csak ígéret maradt a BKK részéről az állomások akadálymentesítése, úgy tűnik, mindössze a Nagyvárad téri megálló kap majd felvonókat, a BKK válasza szerint kettőt-kettőt. Pedig a kerületet öt állomás is érinti, szóval ez elég rossz arány. Erőss idéz egy május 11-i kerületi képviselő-testületi ülést is, ahol a jegyzőkönyv pedig így idézi Kocsis Máté kerületvezető szavait:

Arról​ ​tudjanak, hogy az M3 felújítás úgy valósul meg’ hogy liftek is lesznek és akadálymentes​ ​aluljáró kialakítások is megvalósulnak. Nyilván azt látni​ ​kell, hogy ez is olyan intézkedés, ami​ ​segíti a gyermekükkel lévő anyák és családok é​l​etét, úgyhogy ha azt gondolja, hogy ez​ ​ellenük való, akkor tévednek.(…) A metró építésekor valamiért senki nem gondolt arra, hogy egy​ ​régi fajta babakocsi egy 10 kilós gyerekkel, az összesen 20 kilót is nyomhat, ami adott esetben​ ​egy várandós anyának a hóna alá csapva nem okoz különösebb komfortérzetet, de ezen​ ​célszerű​ ​váItoztatni,​ ​ez szándék, és úgy tudja, hogy ez így is fog elkészülni.