Auróra-razzia: 14 órás volt a rendőrség vegzálása

Abszolút eltúlzottnak tartja a VIII. kerületi közösségi hely, hogy a rendőrség pár droghasználó miatt ekkora rohamot intézett. Közölték, nem zárnak be továbbra sem.

Nagy diadalként értékelte a rendőrség, hogy egy hatalmas razziát tartottak szombat este a VIII. kerületi Auróra szórakozóhelyen, ahol kábítószert foglaltak le és 15 embert állítottak elő. Az ügy lassan a politikai szinteket is eléri, Juhász Péter, az Együtt politikusa már nyilvánosan tiltakozott a történtek miatt.

Közleményt adott ki hétfőn maga az Auróra is. Ők is megerősítik, hogy lakossági bejelentésre vonult ki 30 rendőr az önkormányzat munkatársaival és a katasztrófavédelemmel. Szerintük nem spontán intézkedés volt ez, hisz épp egy olyan rendezvény volt az Aurórában, ahol a kender felhasználási módjait mutatták be. A razzia kemény volt:

Az intézkedés 14 órán keresztül tartott, mely során minden egyes vendég csak igazoltatás és ruházatának átvizsgálása után hagyhatta el a házat.

A 120 résztvevőből 15-öt állítottak elő, csekély mennyiségű drog volt náluk, amit az Auróra szerint bármelyik budapesti szórakozóhelyen leltek volna. Nem értik, miért pazarolja a rendőrség az erőforrásait “egyszerű droghasználók vegzállására”.

Értetlenül állunk a jelenség előtt, hogy egy közösségi központban ilyen mértékű, teljesen aránytalan intézkedés megtörténhet. Nem beszélve arról, hogy a tömeges igazoltatás és razzia súlyosan jogsértő eljárás.

Mellesleg a Zengető nevű kenderügyi fesztivál során nagy mennyiségű olyan kendert is lefoglalt a rendőrség, ami nem minősül kábszernek. Hozzáteszik, nem játszhatnak hatóságot, nincs lehetőségük minden vendéget ellenőrizni, kinél mi van. Így kérik a vendégeiket, ne fogyasszanak odabent illegális szereket.

Az Auróra pedig továbbra is működni fog.

