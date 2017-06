Érettségiző fiúnak kellett bíróság elé állnia spontán tüntetés szervezés miatt

Spontán tüntetésnek fogalmilag nincs szervezője, így jogellenes szervezés címén nem indulhat eljárás gyülekezési jog megsértése miatt – derül ki világosan a strasbourgi esetjogból. Ehhez képest most egy érettségiző fiatalembernek azért kellett hatóság elé állnia, mert egy spontán csődületben a megafonba beszélve arra kérte társait, hogy menjenek arrébb száz métert, írja a helsinkifigyelo.blog.hu. A fiút a Helsinki Bizottság képviseli a szabálysértési eljárásban.

A blog szerint Simon Botond érettségiző fiatalember, rendszeresen ott van békés tüntetéseken. Gulyás Márton és Varga Gergő politikai aktivistákat április 13-án garázdaság miatt nem jogerősen közmunkára ítélték, mert lemosható festékkel megdobálták a Sándor-palotát.

A bírósági ítélet másokkal együtt Simon Botondot is felháborította. A bíróság épülete előtt többen úgy határoztak, hogy a Kossuth térre mennek tüntetni a döntés ellen. Simon Botond a helyszínen egyetlen embert ismert, eredetileg nem is tervezte, hogy tüntetni fog aznap, de az ítélet miatt úgy döntött, ő is a tiltakozókkal tart.

A tüntetők egyre többen lettek, és spontán demonstráció kezdődött vonulással. A Kossuth térről a Nyugati térhez mentek, onnan az Oktogonhoz, ahol beszédeket tartottak hangosítással. Simon Botond kb. egy percet beszélt. Azt javasolta, hogy vonuljanak az Oktogontól kb. 100 méterre lévő Terror Háza elé, mert azt szimbolikus helynek tekinti. A jelenlévők így tettek. A demonstráció még sokáig tartott, de a fiatalember már éjfél körül hazaindult.

A Blaha Lujza téren szállt fel az éjszakai buszra, ahol pár perccel később az egyik megállóban egy rendőrautó állt a busz elé. A felszálló rendőr igazoltatta a fiatal tüntetőt. Mással szemben nem intézkedett.

Néhány nap múlva Simon Botond idézést kapott a XIII. kerületi Rendőrkapitányságtól gyülekezési joggal való visszaélés szabálysértésnek gyanúja miatt. Az idézés az érettségijének időpontjára szólt.

A Helsinki Bizottság szerint az eljárást szabálysértés hiányában meg kell szüntetni a fiatal, szabálysértést soha el nem követett ügyfelünkkel szemben.