Dózsa György úti baleset kabriósa: Ez egy boszorkányüldözés, én ugyanúgy sérültem

Ez egy boszorkányüldözés az irányomba. Én ugyanúgy sérültem: bokám tört, ujjaim törtek,

mondta az RTL Klub Híradójában a halálos Dózsa György úti baleset kabriósa.

Hozzátette, a balesetben nem ő hibázott, a másik kocsinak kellett volna megadnia az elsőbbséget.

Ezzel nem tudok mit csinálni. Magyarország ilyen, emberek ilyenek, előítéletekkel vannak tele.

– nyilatkozta.

A rendőrség a baleset körülményeiről még hétfőn annyit közölt, hogy két autó karambolozott a Kassák Lajos és a Dózsa György út találkozásánál, és az egyik jármű az ütközés erejétől belerohant a buszmegállóba. Úgy tudjuk, hogy – az eddigi adatok szerint – a fehér kabrió nagy sebességgel rohant bele – vélhetően áthajtva a piros lámpán – a másik, éppen kanyarodó Citroën oldalába, amely így a várakozók közé csapódott. A szemtanúk is erről számoltak be, viszont a kabrió sofőrje – aki kedden a Velvetnek nyilatkozott – azt mondta, mérhetetlenül sajnálja, de vétlennek érzi magát és „a baleset egy fatális véletlen volt, a másik autó vágott be elé. Mint írtuk, a férfi a kecskeméti maffiaper egyik elítéltje.

A balesetben egy 23 éves fiatal a helyszínen meghalt, egy 37 éves férfi pedig a kórházban. Mindketten ugyanott dolgoztak, de úgy tudjuk, nem együtt utaztak: a 23 éves fiatal a megállóban állt, amikor belecsapódott az autó, amelynek anyósülésén kollégája ült. Kedd délután a Fővárosi Vízművek közleményben búcsúzott kollégáitól. A karambolnak van öt sérültje is, köztük a Mercedes vezetője.