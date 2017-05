Munkatársak haltak meg a Dózsa György úti tömegbalesetben

Egy helyen dolgozott a Dózsa György úti tömegbaleset két áldozata – értesült a 24.hu. Úgy tudjuk, mindketten egy állami cég alkalmazásában álltak, egyikük már több mint tíz éve, a fiatalember pedig idén tavasszal kezdett a társaságnál.

Az áldozatok információnk szerint nem együtt utaztak:

a 23 éves fiatal a megállóban állt, amikor belecsapódott az autó, amelynek anyósülésén kollégája ültBár a rendőrség a baleset körülményeiről egyelőre nem adott bővebb tájékoztatást, továbbra is úgy tudjuk, hogy az eddigi adatok szerint a fehér kabrió nagy sebességgel rohant bele – vélhetően áthajtva a piros lámpán – a másik, éppen kanyarodó Citroën oldalába.

Mint azt megírtuk már hétfő este, értesülésünk szerint a kecskeméti maffiaper egyik elítéltje vezette a kabriót.

Ő két másik férfival ült a Mercedesben, de csak őt vitték el a mentők a helyszínről. Úgy tudjuk, a feje erősen vérzett, illetve megsérült a keze is. Információink szerint az éjszakai órákban fogta csak fel, hogy mi is történt. Úgy értesültünk, a férfi autókkal (is) üzletelt, így gyakran cserélgette kocsijait.

Úgy tudjuk, a férfi barátnőjénél volt a balesetet megelőzően, a társaság egy XIII. kerületi címről indult el.

Információnk szerint most is van folyamatban ellene büntetőeljárás garázdaság miatt.