Enyedi Zsolt: A sorok között próbálunk olvasni, mint a Kádár-rendszerben

Enyedi Zsolt, a CEU rektorhelyettese a Magyar Nemzetnek adott interjújában beszélt a Terror Házában tartott beszélgetésről, amikor végre egy asztalhoz ültek a kormány és az egyetem képviselői. Szerinte láthatóan a CEU érveikre jobban rezonál a közvélemény, mint a kormány állításaira. Erre példaként azt hozta fel, amikor az említett vitában az érveikre Kovács Zoltán kormányszóvivő annyit válaszolt, hogy “mert ez a törvény”.

Egyértelmű, hogy ilyen indoklással nem fognak megelégedni az emberek, ez zsákutca.

A rektorhelyettes szerint frusztráló a jelenlegi helyzet, ráadásul az idő sürgeti őket, mivel az új szabályok értelmében jövő szeptemberben már nem indíthatna képzéseket az egyetem. Ha mégis, ehhez már augusztusban cselekedniük kellene. Hozzáteszi, hogy a kormány oldalán is fogy az idő, hiszen hetek múlva az Európai Bizottság és az Európai Néppárt előtt kell bemutatniuk, hogyan oldanák meg a kérdést.

A sorok között próbálunk olvasni, mint a Kádár-rendszerben.

Enyedi szerint az optimista értelmezésben a kormány fontolgatja, hogyan lehetne úgy átértelmezni a törvényt, hogy maradhasson az egyetem. Megemlítette azt is, hogy a kevésbé iskolázottak között is sokan szeretnék, hogy a gyermekeik itthon egy nyugati típusú képzés hallgatói legyenek, ráadásul azt is érzékelik, hogy az egyetem ellehetetlenítése az ország elszigetelődéséhez járulna hozzá.

A rektorhelyettes úgy véli, két feladatuk van:

eloszlatni a hamis elképzeléseket és

részletesebb információkat adni valós működésükről.

Enyedi Zsolt leszögezte azt is, hogy ők nem Soros egyeteme, a kormánypropaganda nagy trükkje ez a birtokos jelzős szerkezet. Soros az egyetem alapítója, amiért hálásak neki, de az euróval vagy a migrációval kapcsolatos véleményét az ő dolgának tartják. Megemlítette azt is, hogy meglepte, hogy Soros a Foreign Policy-ben közölt cikkében amellett érvelt, hogy ne kaphasson a jövőben menekültstátuszt az, aki illegálisan lép be a határon, hanem csak az eredeti válságzónából jelentkezőket és a vizsgálaton átesőket fogadja be Európa.