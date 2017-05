Durvul az idő: riasztást adtak ki

Két riasztást is kiadtak - felhőszakadás, 80-100 km/órás szél jöhet

Felhőszakadás miatt öt közép-magyarországi megyét érintő riasztást adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat. A csapadékradaron itt követheti a zivatarzónák mozgását.

Szombat egész napra egyébként elsőfokú figyelmeztetés van érvényben Magyarország területének nagy részére. Gyakorlatilag bárhol kialakulhat zápor és zivatar, amihez felhőszakadás, azaz rövid időn belül több mint 30 mm-nyi eső, jellemzően 2 centi alatti jég és erős, 50 kilométer/órát meghaladó szél. Általánosságban.

Egy-egy intenzív zivatart viszont nagyobb méretű jég és 70-80 km/óra körüli széllökések kísérhetnek. Sok felhőre számíthatunk, de emellett néhány órára szinte mindenütt kisüt a nap – írja a Kiderül.hu.

Többfelé várható eső, zápor, zivatar, helyenként felhőszakadás, jégeső is lehet, késő délutánra előbb a Dunántúlon, majd keletebbre is fokozatosan megszűnik a csapadék, estére pedig már jelentősen csökken a felhőzet is. Az északnyugatira forduló szél többfelé megerősödik.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 19, 25 fok között alakul, a Nyugat-Dunántúlon lesz a legmelegebb. Késő estére 13, 20 fok közé hűl le a levegő.