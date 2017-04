Fóton akkora a postai zűrzavar, hogy csak héba-hóba kapnak levelet az emberek

Késve vagy egyáltalán nem érkeznek meg a levelek a fóti lakosokhoz – számolt be róla pénteken az RTL Klub Híradója.

A helyiek szerint jó fél éve gondok vannak a kézbesítéssel, gyakran a közüzemi számlákat is késve kapják meg, amiért valakinek már késedelmi kamatot is kellett fizetni. Egyesek hetente többször is bejárnak a postára, hogy átvegyék leveleiket.

A riportban megszólaló fótiak azt mondják, a postán hiába panaszkodnak, nem történik érdemi változás. Szerintük azzal van a gond, hogy a postások kevesen vannak és nagy területet kell bejárniuk, nagyon kevés pénzért. Persze a gondjaikat csak nekik tudják elmondani, mert a vezetőség nem fogadja őket.

A Magyar Posta az RTL Klub megkeresésére beismerte, munkaerőhiánnyal küzdenek, de szerintük az utcanevek hiánya is problémát okoz Fóton.