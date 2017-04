Ha marad ilyen a magyar melós hatékonysága, baj lesz

Azok a vállalkozások, akik hozzájutottak EU-forráshoz a 2007-2013 közötti uniós költségvetési ciklus idején, azok nem tudták növelni a termelékenységüket – mondta Virág Barnabás, a Magyar Nemzeti Bank ügyvezető igazgatója a HBLF által rendezett Pénzügyi Csúcstalálkozón. A brüsszeli eurókhoz jutó vállalkozások – amelyek között 31 ezer kis- és középvállalkozás – más mutatókban, így árbevételben, létszámban gyarapodott, de a hatékonyságuk alig javult. A most futó, 2020-ig tartó ciklusban az EU-pénzek korábbinál nagyobb arányát tervezi a kormány gazdaságfejlesztésre fordítani, talán ez adhat reményt.

Ráadásul, mutatott rá Virág, bőven van tartalék az elért kkv-k számát illetően, mert a jegybank növekedési hitelprogramja jóval több, 40 ezer kkv-hez jutott el.

Virág általánosságban véve is rámutatott arra, hogy mennyire rosszul teljesít az ország a termelékenység terén. Az elmúlt években a magyar munkaerő termelékenysége alig javult. Ha Magyarország, a magyar gazdaság jövőbeli növekedését szeretnénk megalapozni, úgy a termelékenységre és hatékonyságra kell fókuszálni az ügyvezető igazgató szerint. A modern, innovációvezérelt gazdaság középpontjában a tudás áll, amihez a – most is zajló, lendületet kapó – bérfelzárkózás elengedhetetlen, emelte ki. Az új növekedési modell megkívánja a tudástőke és az innovációs kapacitás növelését is szerinte.