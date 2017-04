A Dunántúlt ostromolja a hóvihar – Olvasóink fotói

Egészen szürreális már a tény is, hogy április 19-én, húsvét után egy masszív lehűlés és havazás zajlik Magyarországon. Ezt csak fokozza, hogy nem csupán némi elolvadó hó eseget, hanem síkvidéken is megmarad a hótakaró, sok helyen több centi vastagon.

A magyar hegyekben nem kizárt, hogy akár fél méter hó is lehullhat csütörtök reggelig, hófúvás miatt is kiadtak riasztást és figyelmeztetést.

A derűs magyar néplélek azonban nem adja fel, ezt jelzi olvasóink sok derűs fotója, amiket küldenek és küldtek eddig is. A korábbi képgalériát itt tekintheti meg, azonban ahogy a havazás is terjeszkedik, mi is új cikkbe gyűjtjük a képeket. A legjobbakat, leglátványosabbakat itt legörgetve nézheti meg, legalul pedig az összes többit gyűjtöttük össze egy lapozgatható galériában.

Így fest jelenleg Őrbottyán, jó sok hóval befedve:

Ez Gödöllő fehéren:

Kistarcsa sem maradt ki:

Ha még további jó fotói lennének a télies időjárásról, az info@24.hu címre továbbítsa őket! Köszönjük!