Cersei Lannister lop, ti dolgoztok

Sokkoló erejű humorral jelentkezett az Athenaeum Kiadó, ami három átdolgozott, aktuális politikai plakáttal szervez be embereket arra, hogy aláírják az aláírásgyűjtő íveiket április 22-én, a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon. Figyelem, nyerni is lehet a szignózással. Amúgy az egész dolog a Fantasztikus világok kötet bemutatójára van időzítve (a könyvbe munkatársaink, Zsótér Dániel és Muchichka László is írtak).

Először lássuk a kormány brüsszelező plakátjainak újragondolását:

A cím melletti plakát ugye a Jobbiké, íme trónokharcásítva:

Végül pedig Botka László és a szocialisták kőkeményen balos kampányának átszabása: