Több havi szemétszámlát postáz ki egyszerre az állam

Hathavi szemétszállítási díjat akar behajtani egyszerre az új nemzeti hulladékgazdálkodó holding, tudta meg az RTL Híradója. A számlázási rendszerük tavasz óta akadozott, most év végén azonban kiküldték a számlákat. Sok családnak 18-20 ezer forintot kellene befizetnie.

A szemétszállítást korábban önkormányzati tulajdonú non-profit cégek csinálták, bár a szemetet most is ők viszik el a számla már az új állami cégtől érkezik. Előbb nyárra, majd őszre ígérték az új rendszer beindulását, a számlák viszont csak most év végére érkeztek meg.

A Híradónak egy békéscsabai férfi elmondta, nekik áprilisban jött utoljára szemétszámla.

Várható volt egyébként, hogy gond lesz, hiszen 2,5 millió ügyfél adatait kellett átvennie az új állami cégnek. Sok helyen egyszerre két negyed évet is kiszámláztak.