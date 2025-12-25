epic games storethe callisto protocolingyen játékdecember 24

Még pár óráig ingyen beszerezhető egy egészen friss horrorjáték

epic games store ingyen játék the callisto protocol
Krafton
The Callisto Protocol
admin Birkás Péter
2025. 12. 25. 14:10
epic games store ingyen játék the callisto protocol
Krafton
The Callisto Protocol
A The Callisto Protocol az Epic Games Store december 24-ei akciós játéka.

December 24-én este egy egészen friss horrorjátékot, a 2022-es The Callisto Protocol PC-s verzióját tette ingyen beszerezhetővé az Epic Games Store. A Striking Distance Studios által fejlesztett programra vonatkozó akció még egészen december 25-én 17 óráig él. Innentől egy újabb játék lesz egyetlen fillér elköltése nélkül megszerezhető.

A The Callisto Protocol megszerzéséhez semmi másra nincs szükség, mint egy (szintén ingyen elérhető) élő regisztrációra az említett digitális áruházban. Ha pedig már van profilunk, akkor a főoldalon csak rá kell kattintani az ingyen kínált videójátékra, majd a betöltődő adatlapon a Get gomb megnyomásával igényelni a programot.

Ezt követően a játék automatikusan bekerül a felhasználó játéklistájába (erről visszaigazolás is érkezik e-mailben), ahonnan a jövőben (az Epic Games windowsos keretprogramján keresztül) bármikor telepíthető, így játszható lesz.

