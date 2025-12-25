Még pár óráig ingyen beszerezhető egy egészen friss horrorjáték

December 24-én este egy egészen friss horrorjátékot, a 2022-es The Callisto Protocol PC-s verzióját tette ingyen beszerezhetővé az Epic Games Store. A Striking Distance Studios által fejlesztett programra vonatkozó akció még egészen december 25-én 17 óráig él. Innentől egy újabb játék lesz egyetlen fillér elköltése nélkül megszerezhető.

A The Callisto Protocol megszerzéséhez semmi másra nincs szükség, mint egy (szintén ingyen elérhető) élő regisztrációra az említett digitális áruházban. Ha pedig már van profilunk, akkor a főoldalon csak rá kell kattintani az ingyen kínált videójátékra, majd a betöltődő adatlapon a Get gomb megnyomásával igényelni a programot.

Ezt követően a játék automatikusan bekerül a felhasználó játéklistájába (erről visszaigazolás is érkezik e-mailben), ahonnan a jövőben (az Epic Games windowsos keretprogramján keresztül) bármikor telepíthető, így játszható lesz.