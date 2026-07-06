Szétszakadhat Ausztria legnagyobb gleccsere

Kritikus állapotban van Ausztria legnagyobb gleccsere, a Grossglockner lábánál húzódó Pasterze, írja az Időkép. Az alsó gleccsernyelvet ugyanis már csak egy vékony jégsáv kapcsolja a magasabban fekvő utánpótlási területhez, a Pasterzenboden jégmezőjéhez.

A szakemberek szerint tartósan meleg idő esetén ez az utolsó összeköttetés akár már a következő hónapokban eltűnhet.

Hűvösebb, csapadékosabb időjárás mellett az idei évet még átvészelheti, a folyamat pontos időpontját tehát egyelőre nem lehet előre megmondani.

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Az összeköttetés megszakadása nem jelenti azt, hogy a Pasterze egyik napról a másikra eltűnik. Az alsó gleccsernyelv viszont végleg elszakadna a magasabban fekvő utánpótlási területtől, és önálló, lassan olvadó holtjégtömeggé válna. Mozgása már most is szinte teljesen leállt: 2024 és 2025 között a legnagyobb mért sebesség mindössze 5,3 méter volt. A felső területekről érkező jégutánpótlás az elmúlt évtizedben már annyira lecsökkent, hogy a gleccsernyelv már nem képes regenerálódni.

Amennyiben az utolsó jégkapcsolat is megszűnik, a Pasterze már nem egyetlen összefüggő gleccser lesz: alsó nyelvét különálló holtjégtömegként tartják majd számon. Ezzel várhatóan a tiroli Kaunertal fölött húzódó Gepatschferner válna Ausztria legnagyobb gleccserévé. A magasan fekvő jégtömeg területe mintegy 14,6 négyzetkilométer, jelentős része pedig 3000 méter felett helyezkedik el.

Nem jobb a helyzet Svájcban sem

A rendkívüli hőség hatása nemcsak Ausztriában látványos. A svájci gleccserek június 29-re felélték a télen felhalmozott teljes hótartalékukat. Ettől kezdve minden további olvadás már a korábbi évekből megmaradt gleccserjeget fogyasztja.

A mérések 2000-es kezdete óta csak 2022-ben következett be ennél korábban a fordulópont, akkor június 26-án került sor erre.

A svájci gleccsereken a szokásosnál mintegy 25 százalékkal kevesebb hó gyűlt össze a télen, majd a májusi és júniusi meleg gyorsan el is tüntette a világos, napsugárzást visszaverő hóréteget. Az előbukkanó sötétebb jég több energiát nyel el, ezért az olvadás még tovább gyorsul.