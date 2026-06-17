Sok helyen hiány alakult ki az egyik legnépszerűbb szabadon választható oltásból, reagált az NNGYK

Több olvasó is jelezte a 24.hu-nak, hogy az elmúlt időszakban szinte elérhetetlenné vált az egyik legnépszerűbb, szabadon választható oltás, a Bexsero. Kérdéseinkkel felkerestük a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központot, akik jelezték: a vakcina iránt az elmúlt időszakban jelentősen megnőtt a kereslet, ezért a heti rendszerességgel érkező készletek jellemzően néhány nap alatt elfogynak.

A folyamatos ellátás biztosítása érdekében további, külföldi készletek bevonása is folyamatban van, amely hozzájárulhat a megnövekedett igények kielégítéséhez

– írták, ám arra nem tértek ki, vajon mi okozhatta a megnövekedett keresletet.

A forgalmazó tájékoztatása szerint egyébként a Bexsero vakcinából folyamatosan, heti ütemezésben érkeznek új szállítmányok Magyarországra. A legutóbb beérkezett készlet hamarosan elérhető lesz a gyógyszertárakban, jelenleg a forgalomba hozatalhoz szükséges minőségbiztosítási és adminisztratív folyamatok zajlanak.

Mi az a Bexsero, és miért fontos?

A Bexsero egy B csoportú Meningococcus vakcina, ami a Neisseria meningitidis nevű baktérium okozta megbetegedésekkel szemben nyújt védelmet. Fontossága azért is kiemelkedő, mert a baktérium olyan életveszélyes fertőzéseket okozhat, mint a meningitis, vagyis agyhártyagyulladás. Emellett a gerincvelőt védő hártyák gyulladását és vérmérgezést, azaz szepszist is előidézhet.

A Bexsero oltás 2 hónapos kortól adható be gyerekeknek. Érdemes kiemelni, hogy a készítmény nem egy egyszeri oltás, hanem tulajdonképpen egy oltássorozat. Ez 2 és 5 hónap közötti gyermekeknél 3 vakcinából és egy emlékeztető oltásból áll, amelynek összköltsége több mint 150 ezer forint is lehet, hiszen egyetlen készítmény ára 40-45 ezer forint körül mozog.