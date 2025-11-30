Kilenc magyar falu megmutatta: nem a víz az úr

Budapesttől alig 50 kilométerre, a Cserhát délnyugati lejtőinek dimbes-dombos vidékén fekszik Püspökszilágy, a csendes kis zsákfalu, amelyet bármely más, hasonló földrajzi környezetben lévő településünkhöz hasonlóan két kézzel üt a természet: az extrém szárazságot az esővel gyakran nem enyhülés, hanem súlyos anyagi károkat okozó és emberéletet veszélyeztető villámárvizek követik.
A cikk tartalmából
Cikkünk további részéből egyebek mellett kiderül:
- a hétköznapi emberek már maguk is hajlandók áldozni az aszály mérsékléséért;
- a villámárvíz pillanatok alatt kialakul, és óriási pusztítást végez;
- hogyan alakul ki és pusztít a villámárvíz;
- hogyan kell egyszerre kell levezetni és maradásra bírni sövényekkel és rönkgátakkal a rohanó áradatot;
- illetve miként lehet a védelmi rendszert gyorsan és olcsón az új kihívásokhoz igazítani.
A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.
Már csatlakoztál hozzánk? Akkor lépj be a folytatáshoz!
Előfizetek
Már előfizető vagyok, Belépek