Kilenc magyar falu megmutatta: nem a víz az úr

2025. 11. 30. 14:01
Dombvidékeinken egyszerre okoznak gondot a villámáradások és a szárazság: egyszerre kell a vizet megzabolázni, levezetni, illetve minél hosszabb maradásra bírni. Ezt valósította meg egy 210 négyzetkilométert – benne kilenc falut – érintő mintaprojekt a Cserhát déli lankáin tulajdonképpen fatörzsek és kerti hulladékok felhasználásával. A lényeg, hogy az egész egy rendszert alkosson – helyszíni riport Püspökszilágyról.

Budapesttől alig 50 kilométerre, a Cserhát délnyugati lejtőinek dimbes-dombos vidékén fekszik Püspökszilágy, a csendes kis zsákfalu, amelyet bármely más, hasonló földrajzi környezetben lévő településünkhöz hasonlóan két kézzel üt a természet: az extrém szárazságot az esővel gyakran nem enyhülés, hanem súlyos anyagi károkat okozó és emberéletet veszélyeztető villámárvizek követik.

  • a hétköznapi emberek már maguk is hajlandók áldozni az aszály mérsékléséért;
  • a villámárvíz pillanatok alatt kialakul, és óriási pusztítást végez;
  • hogyan alakul ki és pusztít a villámárvíz;
  • hogyan kell egyszerre kell levezetni és maradásra bírni sövényekkel és rönkgátakkal a rohanó áradatot;
  • illetve miként lehet a védelmi rendszert gyorsan és olcsón az új kihívásokhoz igazítani.
