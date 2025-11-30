Kilenc magyar falu megmutatta: nem a víz az úr

Dombvidékeinken egyszerre okoznak gondot a villámáradások és a szárazság: egyszerre kell a vizet megzabolázni, levezetni, illetve minél hosszabb maradásra bírni. Ezt valósította meg egy 210 négyzetkilométert – benne kilenc falut – érintő mintaprojekt a Cserhát déli lankáin tulajdonképpen fatörzsek és kerti hulladékok felhasználásával. A lényeg, hogy az egész egy rendszert alkosson – helyszíni riport Püspökszilágyról.