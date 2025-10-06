Egyiptom egyik legnagyobb fáraójának sírját nyitották meg

Több mint két évtizedes felújítás után ismét megnyílt a látogatók előtt III. Amenhotep fáraó sírja Egyiptomban, a luxori Királyok Völgyében – írja az MTI. A sír az elmúlt húsz évben japán vezetéssel, három ütemben esett át restauráláson, amelynek során a falfestményeket megtisztították, szerkezetileg megerősítették, és ahol lehetett, helyreállították.

6 fotó

A Krisztus előtt 1390 és 1350 között uralkodó, Nagy Amenhotepként ismert fáraó az egyiptomi újbirodalom egyik legjelentősebb uralkodója volt. Nyughelyét 1799-ben találták meg, a sírt akkor kifosztották, a leletek és a berendezés nagy része, köztük a szarkofág is eltűnt.

A bejárat egy 36 méter hosszú, lejtős folyosón át nyílik a fő temetkezési kamrába, ahol a szarkofág kerete látható, a fedél pedig az eredeti pozícióját jelölve van elhelyezve. A sírban két további helyiség III. Amenhotep feleségei, Tije és Szitamun számára készült mellékkamraként.

A Királyok Völgyének számos sírjától eltérően nem minden falrész kapott díszítést, de ahol fennmaradtak festett felületek, Amenhotep egyiptomi istenek társaságában látható, a sírkamrában pedig a Halottak Könyvéből vett jelenetek és szövegek olvashatók.

III. Amenhotep múmiáját már az ókorban áthelyezték nagyapja, II. Amenhotep sírjába. A mumifikált test az évszázadok során erősen megrongálódott, ma pedig a kairói National Museum of Egyptian Civilization állandó kiállításán látható más királyi múmiák mellett.

A fáraó sírjának megnyitása annak a turizmust élénkítő kormányzati erőfeszítésnek a része, amely a Gízai piramisok közelében épült új országos múzeum felavatásával együtt további látogatókat kíván Egyiptomba vonzani, új lendületet adva a 2011 utáni politikai válság nyomán visszaesett ágazatnak.

