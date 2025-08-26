Ezt a szigetet olyan kutyák lakták, amelyek jegesmedvét ettek

Egy friss tanulmány alapján a sarkvidék szibériai részén élő egykori szánhúzó kutyák halat, rénszarvast, sőt jegesmedvét is ettek – írja az IFLScience. A kutatók nagyjából 9000 éves ürülékmintákat elemeztek, az anyagokat az oroszországi Zsokov-szigeten, egy, a korai holocén periódusra datálható lelőhelyen gyűjtötték be. A mintákban nagy mennyiségben találtak különböző parazita férgeket, amelyek valószínűleg jelentősen rontották a kutyák munkaképességét.

A Zsokov-sziget egykor az eurázsiai kontinens része volt, nagyjából 8500 évvel ezelőtt viszont a tengerszint emelkedése miatt elkülönült. Ezt követően hosszú időre megszűnt az emberi jelenlét a területen.

A feltárt csontok arról árulkodnak, hogy a helyi vadászó-gyűjtögető közösség tagjai a téli hónapokban nagy számban ejtettek el jegesmedvéket, ekkor az egyéb zsákmányállatok valószínűleg kevésbé álltak rendelkezésre. Jegesmedvék nagy számban élhettek a területen, és fontos szerepet tölthettek be az ősi emberek gazdaságában.

A tárgyi és zoológiai leletek azt sugallják, hogy a korabeliek kutyákat használtak vadászataikhoz és szánjaik húzásához. Hogy jobban megértsék az ebek táplálkozását, 34 fagyott ürülékdarabot elemeztek, ezeket 2002-ben és 2003-ben tárták fel.

A minták több mint 90 százalékában a Dibothriocephalus nemzetségbe tartozó férgeket találtak, ezek jellemzően a nem megfelelően hőkezelt hal elfogyasztásával kerülnek be a szervezetbe. További 32,35 százalékban a Taeniidae családba tartozó fajok petéit detektálták, ezek fertőzött rénszarvashúshoz kötődhettek.

A legmeglepőbb eredmény az volt, hogy néhány mintában jegesmedveszőrt találtak.

A medvéket valószínűleg nem maguk az ebek ejtették el, a húst ehelyett gazdáiktól kapták vagy a tetemekhez fértek hozzá. A kutyák étrendje egyébként valószínűleg messze volt az ideálistól, a nagy mennyiségű rénszarvashústól akár le is gyengülhettek, a paraziták pedig tovább ronthatták egészségüket.