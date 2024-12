Kifinomult technikával készült a 3600 éves lelet

Egy új tanulmány segíthet jobban megérteni a nebrai korongként ismert lelet elkészítésének technikáit – írja a Heritage Daily. Az 1999-ben, Németországban feltárt, mintegy 3600 éves lelet az égbolt legkorábbi ismert ábrázolása.

A kivételes tárgyat egy páros találta meg illegális fémdetektoros kincskeresés közben Nebra közelében, a helyszínen két bronzkard, fejszék, egy véső és spirális karkötők is előkerültek. A leleteket egy magánkereskedőnek adták el, a korongot 2022-ben, egy rendőrségi akció során foglalták le.

A kékeszöld, patinás tárgyat arany berakások díszítik, ezek a napot, a teliholdat, a félholdat és más objektumokat ábrázolnak. A leletet az i. e. 2300 és 1600 közötti, közép-euróoai úněticei kultúrához kötik.

A Szász-Anhalti Tartományi Örökségvédelmi és Régészeti Hivatal által vezetett csapat a közelmúltban különböző módszerekkel újabb elemzés alá vetette a tárgyat, és kiderült, hogy azt bonyolult eljárással készítették.

Az adatok alapján az alapanyagot tíz ciklusban melegítették 700 Celsius-fokra, majd megedzették.

A projekt részeként egy rézműves egy másolatot is létrehoztak.

Dr. Harald Meller állami régész szerint az, hogy 20 évvel a korong felfedezése után is ilyen alapvető új eredményeket hoz a vizsgálata, nemcsak a lelet rendkívüli jellegét bizonyítja, hanem azt is, hogy a fémfeldolgozás már a korai bronzkorban is igen fejlett volt.