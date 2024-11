Különös viselkedést figyeltek meg a világ legritkább farkasánál

Előszeretettel nyalogatják egy helyi virág édes nektárját az etióp farkasok. Eközben orrukra és szájukra pollen tapad, ami az első ismert, beporzást végző nagy testű ragadozókká teszi őket – írja a New Scientist.

Az Afrikában őshonos fáklyaliliom (Kniphofia foliosa) május végétől egészen októberig virágzik. Ilyenkor hatalmas mezők borulnak vörösbe a virágoktól, amelyek később aztán élénk sárga színűvé változnak. A növény rikító színe és édes nektárja számos állatot vonz, köztük rovarokat és madarakat, de néha az emberek is használják a kávé édesítésére.

Az Oxfordi Egyetem munkatársai pedig arról számoltak be, hogy még a jellemzően rágcsálókkal táplálkozó etióp farkasok is szívesen fogyasztják az ízletes virágnedvet.

A kutatók új tanulmányukban arról írnak, hogy tavaly több farkast is nyomon követtek és azt találták, hogy némelyikük akár 20-30 virágot is megnyalhat, amikor ellátogat egy mezőre. Az állatok jól láthatóan élvezettel, hosszú időn keresztül nyalogatják az édes nektárt, közben pedig pofájukat teljesen belepi a virágpor. Viselkedésükkel így nemcsak tápanyaokhoz jutnak, de beporzó feladatot is ellátnak, ezzel segítik a növények szaporodását.

Az etióp farkasok (Canis simensis) a világ legritkább kutyaféléi és egyben Afrika legfenyegetettebb ragadozói. Mára már kevesebb mint 500 példányuk él mindössze.