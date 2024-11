Varázsgombából készített teát fecskendezett az ereibe egy férfi

Nem akármilyen esetet dokumentáltak egy tudományos szaklapban. A tájékoztatás szerint egy 30-as éveiben járó férfi azután került kórházba, hogy egy varázsgombából készült teát fecskendezett be magának, az orvosok pedig megállapították, hogy a gomba elkezdett nőni az ereiben – írja az IFLScience.

A Journal of the Academy of Consultation-Laison Psychiatry című folyóiratban megjelent leírás szerint a férfi öngyógyításra törekedett opioid-függősége és depressziója miatt. A fiatalember hozzátartozói szerint a páciens kórházba kerülése előtt felhagyott a bipoláris zavarra felírt gyógyszerei szedésével, ami után még inkább szélsőségessé vált a viselkedése és a kedélyállapota.

Ekkor kezdett el érdeklődni az LSD mikrodózisú adagolása és a pszilocibin, egy természetben előforduló pszichedelikus szer iránt, amelyet több mint 200 gombafaj termel. Mint megtudta, számos kísérlet kimutatta korábban, hogy a vegyületnek terápiás hatása lehet a súlyos depresszióval és szorongással küzdő betegeknél. Ezt azonban csak ellenőrzött vizsgálatok során tudták megállapítani, ahol a gyógyszert szájon át adagolták.

A férfi azonban ezt a részt figyelmen kívül hagyta, varázsgombákat vásárolt, és elkészített egy sajátos teát, ami lényegében annyit tett, hogy forrásban lévő vizet öntött a növényre.

Miután kioldódott a hatóanyag, a folyadékot befecskendezte az ereibe – ami, mint kiderült, nem volt túl jó ötlet. Rövid időn belül ugyanis egyre több, kellemetlen tünet jelentkezett, és mire napokkal később a családja rátalált, sárgaság, hányinger, hasmenés, zavarodottság mutatkozott a férfin, és vért hányt.

Szervei, köztük a veséje és a tüdeje, elkezdett leállni, és akut májsérülést is szenvedett, ezért rögtön a sürgősségire vitték. A vérében kialakuló vérrögök vizsgálatot és kezelést igényeltek, ám a minták alapján kiderült, hogy nem is csak vérrögökről van szó, hanem arról is, hogy gomba kezdett el nőni az ereiben. A férfit 22 napig ápolták kórházban, ebből 8 napot az intenzív osztályon, és még napjainkban is hosszú távú kezelés alatt áll.