Európában is felbukkant az Oropouche-vírus

Először észlelték Európában az amerikai földrészeken terjedő Oropouche-vírust – írja a Live Science. A kórokozó Spanyolországban, Olaszországban és Németországban is felütötte a fejét.

Idén júniusban és júliusban már 19 megbetegedést rögzítettek a kontinensen, mindegyiket olyan utazóknál, akik Kubából vagy Brazíliából tértek haza. A lajhárvírusként is emlegetett organizmus a Zika-lázhoz hasonló betegséget okoz, amely többek között lázzal, izomfájdalommal, kiütésekkel és hányással járhat.

Ritka esetekben a kórság az idegrendszert is megtámadhatja, gyulladást előidézve az agyban vagy a gerincvelő körül. Az Oropouche-vírus ellen nincs vakcina, de a legtöbb fertőzött jellemzően néhány nap, esetleg egy hónap alatt felépül.

Brazil szakértők úgy vélik, hogy a vírust a kismamák átadhatják magzatjaiknak, ez pedig akár kisfejűséghez, sőt vetéléshez is vezethet. Ezt azonban a járványvédelmi szervezetek egyelőre nem erősítették meg.

Az Oropouche-vírust 1955-ben fedezték fel, azóta pedig már számos közép- és dél-amerikai, illetve karibi országban okozott járványt. A kórokozót elsősorban egy Culicoides paraensis nevű törpeszúnyogfaj terjeszti, de más szúnyogoktól is el lehet kapni. Ezek a fajok azonban nem élnek Európában, arra utaló jelek pedig nincsenek, hogy az itt őshonos vérszívók is képesek átadni a vírust, így a kontinensen járványtól nem kell tartanunk.

A kórokozót időnként lajhárvírusként, a betegséget pedig lajhárlázként is szokták emlegetni, mivel a terjedésben fontos szerepet játszanak a háromujjú lajhárok. Mellettük azonban más állatok is hordozhatják a vírust, például csuklyás- és bőgőmajmok, valamit bizonyos madarak is.