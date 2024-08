Magyarországon is érezni lehetett az éjjeli romániai földrengést

Földrengés volt Romániában, Lugos várostól 36 kilométerre szombaton éjjel, magyarországi idő szerint 22:46 perckor – írja a HUN-REN Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatóriuma.

Az MTI szerint a Gyulától mintegy 120 kilométerre fekvő város térségében kipattant 4,47 magnitúdójú földrengést több határközeli településen is érezhették.

Magyarországon keletkezett károkról nem érkezett információ. Az EMSC nemzetközi földrengéskutató intézet szerint nagyjából ebben a régióban lehetett érezni a rengés hatását:

#Earthquake (#cutremur) possibly felt 24 sec ago in #Romania.

⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet.

— EMSC (@LastQuake) August 10, 2024