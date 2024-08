Ezek lehetnek a demencia első jelei

A szemproblémák lehetnek a kognitív hanyatlás, a demencia legkorábbi jelei, írja a ScienceAlert egy nemrégiben publikált kutatás alapján. A The Conversation szaklapban megjelent hosszú távú lekövetéses kutatásba 8623 egészséges ember kezdett bele, ám a végére 537 résztvevőnél alakult ki demencia, így a kutatók pontosan láthatták, milyen tényezők előzhették meg a diagnózist.

A kutatás szerint az Alzheimer-kórhoz kapcsolódó toxikus amiloid plakkok először az agy látással kapcsolatos területeit érinthették, az agy memóriával kapcsolatos részei pedig csak a betegség előrehaladtával károsultak. Tehát a látásteszteken előbb lehet látni a jeleket, mint a memóriateszteken.

Az első figyelmeztető jelek lehetnek, ha tárgyak körvonalainak meglátásával, vagyis a kontrasztérzékenységgel, valamint ha bizonyos színek megkülönböztetésével adódik gondunk.

Ilyen lehet az is, ha a szemmozgások gátló kontrollja hiányzik, ami annyit tesz, hogy a zavaró ingerek könnyebben lekötik a figyelmünket. Ez súlyos problémát okozhat például vezetés közben is, többek közt ez is az oka annak, hogy idősebb korban rövidebb időre adnak jogosítványt. Az arcfelismeréssel kapcsolatos gondok is a demencia, illetve az Alzheimer-kór korai tünetei közé tartoznak.

Ha a szemnek ekkorra szerepe van, felmerül a kérdés, hogy a több szemmozgás javíthatja-e az ilyen típusú betegségek elkerülését. A kutatási eredmények e tekintetben nem egyértelműek, de van néhány tanulmány ami azt találta, hogy a szemmozgás segíthet a memória frissen tartásában. A lap szerint ez magyarázatot adhat, hogy miért jobb a memóriája azoknak, akik többet tévéznek vagy olvasnak.