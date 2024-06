Hamis fogyasztószerek miatt adott ki figyelmeztetést a WHO

Az Ozempichez hasonló szemaglutid-alapú termékeket a fogyást elősegítő csodaszerként árulják a piacon, noha a gyógyszert alapvetően a 2-es típusú cukorbetegség kezelésére szánták. A növekvő érdeklődéssel párhuzamosan azonban a hamisítványok is egyre gyorsabban és nagyobb számban terjednek világszerte, ami miatt figyelmeztetést adott ki az Egészségügyi Világszervezet – írja az IFLScience.

A WHO szerint 2022 óta megszaporodtak a hamisított szemaglutid termékekről szóló jelentések világszerte, bár ez az első alkalom, hogy a szervezet közleményt adott ki a problémáról. Dr. Yukiko Nakatani, a szervezet gyógyszerekhez való hozzáférésért felelős főigazgató-helyettese közölte:

Felszólítjuk az érintetteket, hogy hagyják abba a gyanús gyógyszerek használatát, és jelentsék azokat az illetékes hatóságoknak.

A szemaglutid termékek a glukagonszerű peptid (GLP-1) nevű hormon utánzásával működnek, amely képes lelassítani az emésztést, csökkenteni az étvágyat és szabályozni az inzulint. Ezért sokan fogyáshoz használják, bár elsődleges alkalmazási területe a 2-es típusú cukorbetegség kezelése.

Bár alapvetően ellenőrzött szerekről van szó, a WHO nem ajánlja ezek használatát, ugyanis nagyon drágák: a Novo Nordisk, az Ozempicet gyártó cég egyhavi adagért közel 1000 dollárt, vagyis nagyjából 370 ezer forintot kér.

A WHO álláspontja szerint a hamisított gyógyszerek egészségügyi szövődményekhez vezethetnek, és előfordulhat, hogy az injekció más, nem jelzett hatóanyagot is tartalmaz. Kórházakban már volt példa arra, hogy a hibás készletek használata után hipoglikémiát és görcsrohamokat szenvedtek el a páciensek, de volt olyan is, aki kómába került ennek következtében.