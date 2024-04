Az égből hullott le az egy éve eltűnt házi kedvenc

Egy egy évvel ezelőtt eltűnt kígyó került elő, miután egy varjú egy kertbe ejtette Angliában – írja a BBC. A házi kedvencként tartott példány azóta visszakerült gazdájához.

A Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) állatvédelmi szervezet szakértőit egy vörös gabonasiklóhoz hívták, amely a landolás után egy garázs tetejére mászott fel az észak-angliai Spennymoorban. Nem sokkal később egy helyi lakos bukkant fel, aki az egyedben egy éve eltűnt kedvencét, Agnust ismerte fel.

Az RSPCA szerint megdöbbentő, hogy a kígyó ilyen hosszú ideig, fűtés nélkül életben maradt, ahogy az is, hogy túlélte a varjú támadását.

John Lawson, a szervezet felügyelője úgy véli, a 90 centiméteres állatot magasba emelő madár rájött, hogy nem bír el zsákmányával. Mint Lawson kiemelte, a kígyók nem képesek saját testhőt előállítani, ezért a környezetükre támaszkodnak – éppen ezért elképesztő, hogy a hüllő nem pusztult el.

A kígyót állatorvoshoz vitték, ahol a hidegnek való kitettség miatt kialakult légúti fertőzéssel kezelték, majd visszaadták gazdájának. „Az állatorvos úgy véli, hogy Agnus a téli álomhoz hasonló brumációs üzemmódba kapcsolt, a teste pedig a túlélés érdekében leállt” – nyilatkozta Lawson.

Az RSPCA szerint a kígyók kiválóak a szökésben, ha rés nyílik a ketrecen, vagy lazán illeszkedik a fedél, képesek azonnal kereket oldani. A szervezet közleményében felhívta a kígyótulajdonosok figyelmét, hogy fokozottan ügyeljenek a biztonságra.