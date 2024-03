Második világháborús repülő maradványára bukkantak egy mocsárban

Második világháborús repülőgép propellerét találták meg egy skót szigeten – írja a BBC. A légcsavarlapát egy mocsárból került elő, a lelet krumpliszsákokba volt csomagolva, ezért a megtaláló először attól félt, emberi maradványokra bukkant.

A szakértők szerint az alkatrész egy B–17 Flying Fortress típusú vagy egy B24 Liberator típusú nehézbombázóé lehetett, az azonban egyelőre rejtély, ki és mikor csomagolhatta zsákokba.

Derek Alexander régész elárulta, a háború során a szigeten több repülőgép is lezuhant, viszont a most felfedezett propellerlapát kívül esik mindegyik jármű becsapódási zónáján, így egyelőre azt sem tudják megállapítani, hogy melyikhez tartozott. Alexander úgy gondolja, lehet hogy az alkatrészt még az 1940-es években, közvetlenül a repülő lezuhanása után vitték el a helyszínről, de az is lehet, hogy már a ’80-as években történt az elmozdítás. Ugyanakkor kiemelte: még túl korai messzemenő következtetéseket levonni, de csapatával eltökéltek, hogy kiderítsék, pontosan mi történhetett.

A légcsavarlapáthoz legközelebbi becsapódási pont a B24 Liberatoré, amely 1943. augusztus 24-én zuhant le. A repülőgépen összesen 11 ember, köztük a legénység és utasok tartózkodtak, a zuhanást egyikőjük sem élte túl. Az elhunytak maradványait nem sokkal az eset után elszállították, de a jármű roncsa máig a helyszínen van.