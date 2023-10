Derékig érő vizet okozott a Babet vihar Írországban

Áradásokat okozott Írországban a heves esőzésekkel érkező Babet vihar csütörtökre virradóan – írja az MTI a PA Media brit hírügynökség jelentése alapján. A dél-írországi Midleton városban sokan maradtak áram nélkül, az emberek evakuálásában a katonaság is segít. Az árvízről készült felvételeken látható, hogy épületek tucatjai kerültek víz alá, helyenként derékig érő vízben gázolnak az emberek.Cork megyében 24 óra alatt annyi csapadék hullott, mint máskor egész hónapban. Ritka, vörös fokozatú viharriasztást adtak ki az Egyesült Királyság egyes részeire is – főleg Kelet-Skóciára – a várható erős széllökések és villámárvizek miatt. A szombatig érvényes figyelmeztetés szerint akár napokra is elvághat a külvilágtól településeket az egyhavi mennyiségnek megfelelő várható csapadék és a nyomában keletkező árvíz.

Skócia leginkább érintett térségében csütörtök délben bezárják az iskolákat, amelyekben pénteken sem lesz tanítás, a ScotRail vasúttársaság pedig járatok sokaságát törölte a csütörtöktől szombatig tartó időszakra. A meteorológiai szolgálat szerint több napon át akár napi 200-250 milliméter eső is eshet Skócia keleti részén.