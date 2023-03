Ezeket tartsa szem előtt, ha víztisztítót vásárol

Milyen szennyeződések lehetnek az ivóvízben, milyen régi és új technológiák adottak ezek kiiktatására, és mire érdemes figyelnünk, ha víztisztítót szeretnénk használni otthonunkban? Ezekre mind választ kaphat a hallgató Farkas Jánostól, a Xylem Water Solutions Magyarország Kft. területi műszaki támogatási csapatának vezetőjétől a Zöldövezet podcast adásában.

Víztisztító módszerek ősidők óta léteznek, mára azonban elképesztő fejlettségi szintet értek el ezek a technológiák. A legmodernebb termékek, így az aktívszenes megoldások, nemcsak az ipar, hanem a lakosság számára is elérhetőek, nagyon nem mindegy azonban, hogy milyen eszközt választunk, valamint hogy miként használjuk azt.

„Ha beírjuk bármelyik keresőbe, hogy háztartási víztisztító, millióféle találatot fog kidobni” – mondta a Zöldövezet adásában Farkas János, a Xylem Water Solutions Magyarország Kft. területi műszaki támogatási csapatának vezetője. A szakértő hozzátette, ezek a termékek alapvetően jók, de óva intett bizonyos eszközöktől, így a házi ózonozó berendezésektől. „Az ózon egy veszélyes anyag tud lenni, ha nem megfelelően használják” – figyelmeztetett Farkas János.

A szakértő szerint egy aktívszénszűrős megoldást – esetleg egy UV-lámpával kombinálva – nyugodtan használhatunk otthonunkban, természetesen addig, amíg betartjuk a gyártó által megadott használati utasításokat. A szűrők esetében a fő gondot az jelentheti, ha nem cseréljük elég gyakran a töltetét. Ha például egy kancsós termékben napokig hagyjuk állni a vizet, a tölteten megtelepedhetnek a baktériumok, amelyek ily módon visszafertőzhetik a vizet. Az UV-lámpánál legfeljebb az okozhat problémát, ha kiég vagy csökken a hatásfoka. A szakértő arra is emlékezetett, hogy Magyarországon a csapvíz jó minőségű, a kellemetlenséget elsősorban a hálózat elöregedettségéhez visszavezethető klóros íz jelentheti.

Modern víztisztító termékek a Xylem Water Solutions Magyarország Kft.-nél is elérhetőek. A víztechnológiai cég különböző alkalmazási területek változatos vízügyeire kínál innovatív, intelligens megoldásokat.

Farkas János szerint a víztisztításban a legújabb szintet az ózon és UV alapú technológiák jelentik, a Xylem Water Solutions Magyarország Kft.-nél ilyen, az ivóvíz és a szennyvíz esetében egyaránt használható termékek fejlesztésével is foglalkoznak. Ezek előnye, hogy a klórral ellentétben alkalmazásuk után nem marad fertőtlenítő a vízben, fogyasztóként nem érezzük esetlegesen zavaró nyomukat.

Farkas János a Zöldövezet adásában a legújabb technológiák mellett a hagyományos, az ókorban is használt tisztítási eljárásokról, valamint a régi és a modern időkre jellemző szennyezőkről is beszélt. A podcastből az is kiderül, hogy Magyarországon milyen a szennyezettségi állapot, és mely régiókban akadnak specifikus kihívások. A teljes adás itt hallgatható meg.