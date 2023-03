Megtalálták az elveszettnek hitt madárfajt

24 év óta most először láttak élő sianaka bülbül (Xanthomixis tenebrosa) madarakat – írja a New Scientist. Egy madagaszkári expedíció során a kutatók kilenc napon keresztül keresték az elveszettnek hitt madárfajt, végül három példányt is sikerült megfigyelniük.

Woweeee! Pure excitement and relief best describes how Lily-Arison Rene de Roland, Loukman Kalavah and I felt after nine days of searching for the lost Dusky Tetraka in the mountains of Madagascar last month @ABCbirds @peregrinefund @rewild #searchforlostbirds pic.twitter.com/ijLUK4Mazn

— John C. Mittermeier (@johnmittermeier) March 1, 2023