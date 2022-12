Halászlé, töltött káposzta, bejgli – ennyit hízunk a karácsonyi menütől

A családi meghittségben töltött idő, a munkaszünet és a hihetetlen mennyiségű étel láttán sokan elengedik a gyeplőt karácsonykor, és féktelen falatozásba kezdenek. De mégis mennyi kalóriát viszünk be az ünnepi időszakban? Mennyi mozgásra van szükségünk ahhoz, hogy lemozogjuk az ez által keletkező felesleget? Ennek jártunk utána.

A magyar konyha jellemzően nem a diétás, zsírszegény ételeiről ismert, így az ünnepek alatt is érdemes odafigyelni, milyen ételt és mennyit fogyasztunk. Bár a karácsonyi menü olyan alapelemei, mint a halászlé és a töltött káposzta alapvetően egészségesnek mondhatók, azok legfőbb kiegészítő eleme, a fehér kenyér komoly kalóriabevitelt jelent. Hasonló a helyzet a rántott hússal és a rántott hallal is, amelyek a panírban található liszt és kenyérmorzsa miatt jelentős terhelést jelenthetnek a szervezetünknek.

Arról nem is beszélve, hogy az átlagos desszertek és aprósütemények (zserbó, bejgli, mézeskalács, hókifli, sajtos rúd) valóságos kalóriabombának mondhatók.

Ezekre tekintettel nem kizárt, hogy az ünnepek alatt a szükséges napi kalóriabevitel (férfiaknál nagyjából 2500, nőknél 2000) három-négyszeresét is elfogyasztjuk. Mivel azonban az ünnepi időszak csak pár napig tart, nem kell kétségbe esni: még ha így is teszünk, nem fogunk 1–2 kilónál többet hízni, bármennyit is együnk.

Mennyire veszélyes az étel, ami az asztalon van?

Karácsonykor, amint megjelenünk a családi ebéd vagy vacsora helyszínén, egyből elénk tárulnak a kalóriabevitel tekintetében legveszedelmesebb ragadozók: a sós rágcsálnivalók és az édes sütemények. Ott van például az ünnepi készülődés elmaradhatatlan elemeként szolgáló mézeskalács, amiből díszítettsége, változatos formavilága, no meg kellemes, karácsonyi íze miatt nemcsak a gyerekek, de a felnőttek is előszeretettel lakmároznak. Érdemes azonban odafigyelni a mértékre, ugyanis az édesség 100 grammjában a napi ajánlott kalóriafogyasztásunk több mint tizede, nagyjából 320 kalória rejlik, amit a megszaladt cukormáz még tovább növelhet.

Ennél is veszélyesebb lehet az emésztésünkre a porcukorral alaposan megszórt, töltelékben sem szűkölködő hókifli, valamint az olvadt tehénszármazékkal megkoronázott sajtos rúd. Előbbiben jóval több, mint 400 kalória is lehet, és sajnos az igazán finom, házi készítésű sajtos rúd sem marad el ettől sokkal: szintén 100 grammot tekintve 390 kalóriát tartalmaz. Mindez persze minimálisan változhat az elkészítés módjától függően, de a lényeg ugyanaz marad.

A diós bejgli és a zserbó ezeknél egy fokkal jobb választás, persze csak akkor, ha tartjuk a mértéket: három-három szeletben 210, illetve 290 kalória rejtőzhet.

Ezek elégetése pedig komoly időt vehet igénybe. A KSH 2018-as adataiból kiindulva egy átlagos magasságú és testsúlyú, harmincas évei elején járó nő (164 cm, 69 kg), kicsivel átlag feletti pulzusszámmal 350 kilokalóriát képes elégetni fél óra futással. Kontextusba helyezve: ez pár darab hókifli lemozgására sem elegendő. Férfiak esetében az átlaggal számolva (176 cm, 86 kg) nem sokat változik a helyzet, ugyanezen körülmények között 356 kilokalória tűnhet el.

A leves és a főétel csak ezután jön

Miután túlestünk az ízelítő falatokon, az asztalon már ott gőzölög a halászlé, a karácsonyi menük kihagyhatatlan fogása. A kopoltyúsokból készült leves szerencsére nagyon egészséges, és még egy kiadós adag is csupán 130 kalória. Ehhez azonban még nem vettük hozzá a sokak által kedvelt fehér kenyér miatti többletterhelést. Ennek 100 grammja nagyjából 270 kilokalóriát tartalmaz, amely önmagában duplája a leves jelentette bevitelnek. Így, amennyiben tehetjük, érdemes eltekinteni a pékáru fogyasztásától. Ha figyelni akarunk alakunkra, ez esetben a kenyér mellett a tejföllel is érdemes spórolni: 100 grammban ugyanis nagyjából 200 kalória van, amelynek jó része zsír.

Emellett persze ott vannak a magyar konyha egyszeregyei: a rántott hús és a rántott hal. Míg önmagában a hal jó is lenne, a lisztes-kenyérmorzsás panír miatt jelentősen megnő a kalóriabevitel: 200–250 körül is lehet egy átlagos adagban. A köretválasztás sem mindegy: egy esetlegesen ehhez társított, olajban sült hasábburgonya még egyszer ennyit tesz hozzá a bevitelhez. Így egy tisztes körettel ellátott adag minimum 400, de inkább 500 kalóriát is jelenthet, ami a napi ajánlott fogyasztás negyedét-ötödét adja önmagában.

Ezt némileg csökkenteni tudjuk, ha az olajos krumpli helyett főtt rizst választunk köretnek.

Ez ugyanis nagyjából 130 kilokalória bevitelt jelent, míg ha a jázmin rizs mellett döntünk, ezt akár 100-ra is csökkenthetjük. Alapvetően hasonló mértékű kalóriabevitellel számolhatunk, ha a család a hal helyett inkább a rántott húst preferálja, viszont, ha helyette inkább a sült csirkét választjuk, jóval kevesebb bevitellel megúszhatjuk. Végül persze ott vannak a főételek mellé kihelyezett saláták is. Egy majonézes hagymás krumplisaláta egy adagja nagyjából 175, a franciasaláta 100 grammja pedig 160 kalóriát tartalmaz.

A felsorolt ételek egy-egy adagjának elfogyasztása tehát, mint látható, komolyan megdolgoztatja az emésztő rendszerünket. A különböző üdítők, alkoholos italok fogyasztása pedig még inkább hozzátesz ehhez. Így, ha szeretnénk megtartani az ünnepek előtti formánkat, érdemes mértékletességet gyakorolni, továbbá kerülni az olyan kiegészítő étkek, mint a fehér kenyér, a sós és édes sütemények, valamint a cukros üdítőitalok és a kalóriában gazdag alkoholos folyadékok túlfogyasztását.