Érdekes trükkel mentenék meg a civilek a korallzátonyokat

Az éghajlatváltozás és az emberi tevékenység miatt egyre nagyobb veszélyben vannak a korallzátonyok. Az elmúlt 40 évben közel 60 százalékkal csökkent a Hawaiin található élő korallok borítása, amelyért nagyrészt a túlhalászás és a szennyezés tehető felelőssé. Egy amerikai civil szervezet ennek védelme érdekében formabontó védelmi mechanizmust talált ki: biztosítást kötöttek a korallzátonyra – írja az Euronews.

A The Nature Conservancy (TNC) által megvásárolt első ilyen biztosítás finanszírozza a korallzátony helyreállítási munkálatait, amint egy hurrikán vagy trópusi vihar megrongálja azokat. A kötvény értelmében Hawaii 2023 végéig akár 2 millió dollár (786 millió forint) biztosítási védelmet is kaphat korallzátonyaira. A biztosítás az amerikai állam nagy részére kiterjed, a kifizetés pedig akkor kezdődik meg, amikor a szélsebesség eléri a 92,6 kilométer per órás sebességet.

A szélsőséges időjárási események után már egy héten belül fel lehet használni a pénzt a zátony gyors helyreállítására.

A korallzátonyok 808 millió dollár értékű munkahelyet biztosítanak, a turizmuson keresztül pedig több mint 1,1 milliárd dollárral járulnak hozzá a gazdaságához, no meg persze védik a part menti embereket és ingatlanokat az áradásoktól. Egyes kutatások szerint a súlyos hurrikánok az élő koralltakaró felétől is megfoszthatják az ott élőket. Ez azonban komoly veszélyt jelent, ugyanis egy méter magasságú zátony elvesztése megduplázhatja a szélsőséges időjárási körülmények által a part menti közösségekben okozott károk költségeit.

A TNC és partnerei először 2019-ben dolgozták ki a korallzátonyok biztosításának ötletét, majd a világon először kötöttek biztosítást a Mezoamerikai-zátony (MAR) egyes részeire.

A 2020-as Delta hurrikán után a biztosításból származó bevételt a zátony helyreállítására fordították. Azóta a Mezoamerikai Zátony Alap kiterjesztette biztosítási fedezetét a MAR teljes területére – így Mexikó, Belize, Guatemala és Honduras területei is védve vannak.