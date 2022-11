Víztölcsérek jelentek meg Horvátország partjainál

Szombaton, november 19-én délelőtt több víztölcsér is megjelent Horvátország északi részén – írja az Időkép. A portál medulini webkamerájának sikerült is megörökítenie az egyik trombát, a jelenség majdnem tíz percen át tartott. A víztölcsérről készült kép az Időkép cikkében nézhető meg, a jelenséget Pulából is sikerült lefotózni.

A tromba, más néven víztölcsér egy tornádószerű képződmény, igaz, jellemzően gyengébb és kevésbé pusztító. A jelenség hátterében az áll, hogy a tengervíz felmelegíti a felette lévő levegőt, a meleg, nedves levegő felemelkedik, kellő örvényesség hatására pedig forgásba jön. A légtölcsér egyre több vizet szippant fel, így válik egyre látványosabbá.

(Kiemelt képünk illusztráció.)