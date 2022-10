A dinókat kipusztító aszteroida áldozataira bukkantak

Szakértők egy csoportja Észak-Dakota déli részén, egy egykori folyómedernél folytat ásatást – írja a Live Science. A feltárás segíthet jobban megérteni a dinoszauruszok korának végét.

Egy új tanulmányban Eric Hilton, a Virginiai Tengertudományi Intézet munkatársa és Lance Grande, a chicagói Field Múzeum szakértője két, 66 millió éves tokhalszerű faj maradványait mutatják be. A kövületek tökéletes háromdimenziós formában konzerválódtak.

A fosszíliákat a Tanis nevű lelőhelyen találták meg, amely a híres Hell Creek-formáció része. A térségben egykor egy hatalmas, mély vízű folyó húzódott.

A lelőhely 66 millió évvel ezelőtt, egy végzetes napon több ezer ősi hal tömegsírjává változott.

Az állatok egy szempillantás alatt temetődtek be, az esemény hátterében nagy valószínűséggel a dinoszauruszokat kipusztító aszteroida becsapódása állt.

Az éveken át tartó ásatást követően a kutatóknak végre lehetőségük adódott a leletek részletes vizsgálatára. Az elemzés során kiderült, hogy négy példány, melyek közül kettő-kettő tartozott a két új fajhoz, egészen különleges. Az állatok kemény külső borítása szinte teljesen megőrződött, az egyedek ráadásul Észak-Amerika késő kréta kori fosszilis anyagában is fontos réseket tömnek be. Grande szerint az egykori halak nagyon hasonlítottak a tokfélékre, ugyanakkor eltérő sajátosságokkal is bírtak.

Az egyik faj az Acipenser praeparatorum, a másik pedig az Acipenser amnisinferos nevet kapta. A kihalt állatok a mai Európa és Kelet-Ázsia tokhaljaira emlékeztettek. Hilton szerint a tokféléket és rokonaikat könnyen fel lehet ismerni a kövületek között nagy vértpikkelyeik miatt. Ezek a kemény pikkelyek megóvják a maradványokat, amelyeknek konzerválódásához az alacsony oxigénszint is hozzájárulhat.

A tanisi leletek esetében az segített a megőrződésben, hogy egy hatalmas hullám nagy mennyiségű üledékkel temette be a tetemeket. A kutatók azt gyanítják, hogy az eseményt a Chicxulub-krátert kialakító, 66 millió évvel ezelőtti aszteroida okozta. A területen egyéb vízi állatokat, köztük más halakat, ammoniteszeket, rovarokat és hüllőket is találtak. A szakértők szerint a környéken még rengeteg kövület várhat felfedezésre.