Korallzátonyt találtak a sivatag közepén

Egy több millió éves korallzátony maradványaira bukkantak Dél-Ausztráliában, a sivatag közepén – írja a Newsweek. A Nullarbor-síkság ma egy hatalmas sivatag, 14 millió évvel ezelőtt viszont még egy trópusi óceán borította a területet.

A Curtin Egyetem munkatársai új, nagy felbontású műholdképeken lettek figyelmesek a formációra. Milo Barham, a csapat tagja szerint a világ számos tájától eltérően a Nullarbor-síkságot a mállás és erózió évmilliókon át többnyire érintetlenül hagyta, ezért a térség egyedülálló geológiai vászont képez. Mint hozzátette, a műholdképek és a terepmunka révén sikerült azonosítaniuk az eredeti tengerfenék-struktúra egy egyértelmű maradványát.

A felfedezésről beszámoló tanulmány alapján a zátony egy körkörös, kiemelkedő peremből és egy központi, kupolaszerű részből áll.

A képződmény 1200-1300 méter átmérőjű.

Barham szerint a formációra becsapódás vagy ismert geológiai folyamat nem ad magyarázatot, viszont olyan mikrobiális textúrák figyelhetőek meg benne, amelyekhez hasonlóak a Nagy-korallzátonynál láthatóak.

A Nullarbor-síkságon egykori folyók nyomai is kimutathatóak, a régió barlangjaiban pedig kihalt állatok, így erszényesfarkasok és erszényesoroszlánok maradványai is felfedezhetőek. Mivel a területen viszonylag nagy mennyiségben fordulnak elő meteoritok, vizsgálata a Naprendszer történetének megismerésében is segíthet.