Őrült Jacknek egy koncentrációs táborból is sikerült megszöknie

Őrült Jack skót dudával, íjjal és karddal vonult csatába, egyszer egy kelepcéből, egyszer pedig egy koncentrációs táborból szökött meg. Nagyon nem örült neki, amikor az amerikaiak miatt véget ért a második világháború.

A csatatéren a bátorságot és az őrültséget nehéz megkülönböztetni. Erre remek példa Jack Churchill, azaz Mad Jack (Őrült Jack): a brit tiszt néha mintha túl is lépett volna a józan ész határain. Életét a Historic UK mutatta be.

A későbbi háborús hős John Malcolm Thorpe Fleming Churchill néven született 1906-ban, apja Hongkongban és Ceylonban töltött be adminisztratív tisztséget. Később a család hazaköltözött az Egyesült Királyságba. 1926-ban csatlakozott a hadsereghez, megfordult az indiai szubkontinensen, ahol sokat motorozott, szolgálata alatt pedig kiváló skótdudássá vált – neve skót felmenőkre utal.

Angliába visszatérve a szórakoztatóiparban, színészként próbált elhelyezkedni. 1939-ben Nagy-Britanniát képviselte az íjász-világbajnokságon. Mikor a második világháború kitört, szerepelt a tartalékos tiszti listán, ezért behívták. Churchill két öccséhez hasonlóan komoly hírnévre tett szert a konfliktus során, Robert 1942-ben esett el, Jack és Tom viszont túlélték a harcokat.

Kard nélkül alulöltözött egy tiszt

Mad Jack először egy franciaországi expedíción vett részt. Az őrjáratokra íját vitte magával, mivel tudta, hogy a fegyver rendkívül hatékony és pontos a képzett kezekben, ráadásul kifejezetten halk. Mikor 1940 májusában csapata l’Epinette-nél csapdába került, Churchill előbb hosszúíjjal, majd két géppuskával harcolt. Bár vállon lőtték, éjszaka sikerült kivezetnie embereit az ellenséges vonalakon át.

1941-ben már Norvégiában szolgált, és azon egység másodparancsnoka volt, amely Vågsøyban hajtott végre egy híres rajtaütést. Churchill skót dudájával biztatta katonáit, az ütközetekben gránátokat hajigált, a csatákba pedig kosaras markolatú kardját is magával vitte.

Az a tiszt, aki kard nélkül indul csatára, nincs megfelelően felöltözve

– vallotta. Mad Jackről több felvétel is készült a háborúban, a l’Epinette-nél tanúsított bátorságáért Hadikeresztet kapott.

A tiszt Szicíliában is harcolt, és részt vett a salernói partraszállásban. Kardjával 42 német katona és egy aknavető egység elfogásához járult hozzá. Hőstetteiért kétszer is megkapta a Kiváló Szolgálatért Érdemrendet.

Átkozott jenkik

Jugoszláviában a partizánokat segítve aztán fogságba esett, és a sachsenhauseni koncentrációs táborba került. Állítólag a Will ye no come back again? című dalt játszotta, amikor egy gránát becsapódott a közelében, és elájult.

Ekkor ezredesi ranggal bírt, elfogói pedig azt hitték, Winston Churchill rokona. Kiemelt elbánásban nem részesült, ehelyett egy cellában, osztrák méltóságokkal együtt verték láncra. Mad Jacknek végül innen is sikerült megszöknie.

Nem sokon múlott, hogy a csendes-óceáni hadszíntéren is bevessék, mire azonban elért Burmába, a háború már véget ért.

Ha nincsenek azok az átkozott jenkik, még tíz évig folytathattuk volna a háborút

– mondta egyszer felháborodottan.

A világháború után egy skót egységnél szolgált, ő irányította több száz ember kimenekítését egy Jeruzsálemhez közeli kórházból és egyetemből. Angliába visszatérve aztán kiképzéssel, gőzhajók felújításával, szörfözéssel és motorozással foglalkozott.

Fia szerint Mad Jack otthon békés és csendes volt. Churchillről film, képregény és könyv is készült, 89 éves korában, 1996-ban halt meg.