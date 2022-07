Zsiráfot kapott ajándékba Firenze ura

A különös meglepetés 1487-ben érkezett a reneszánsz Firenzébe, a városállam „jóindulatú zsarnoka”, Lorenzo de’ Medici udvarába, akit az utókor csak „Il Magnifico”, azaz „A Nagyszerű” néven tisztel. Küldője nem más volt, mint az egyiptomi mamlúk szultán, Al-Asraf Kájlitbáj. A diplomáciában nem csak manapság dívik a drága és néha meglehetősen értelmetlen ajándékok csereberéje, a XV. században sem volt ez másként. A zsiráf elküldésével az egyiptomi szultán jókívánságát is kifejezte Firenze de facto urainak, a Medici-családnak.

Lorenzo de’ Medici 1469-ben lett a város első számú vezetője, épp egy évvel azután, hogy Kájlitbáj a Kairó központú Mamlúk Birodalom trónjára került. A szultán katonai vezetőként is hírneves volt, de az építészet pártfogójaként is emlegették. Kairó a firenzei kereskedők számára fontos csomópontnak számított, ahová az India-óceán legtávolabbi tájairól is érkeztek áruk, így kulcsfontosságú volt a jó diplomáciai kapcsolatok kiépítése.

Miután Firenzébe érkezett, a zsiráfot közszemlére tették, időnként még sétálni is elvitték. Különleges látvány lehetett, ám egzotikus állatokból amúgy sem volt hiány a reneszánsz Európában. Maguk a Mediciek is régóta fenntartottak egy oroszlánházat, miként Ferrara városában az Este uralkodócsalád. Milánóban a Visconti urak struccot nevelgettek, I. Ferdinánd nápolyi király – nem mellesleg Aragóniai Beatrix apja, vagyis Mátyás király apósa – pedig egy zebrával büszkélkedhetett.

Az európai hatalmak terjeszkedésével a diplomáciai ajándékként szerzett egzotikus élőlények egyben a befolyásuk növekedésének szimbólumai is lettek. Ezek biztosan nagyon szemrevalók voltak, ám sokszor nem nagyon tudtak mit kezdeni velük a megajándékozottak, így fordulhatott elő, hogy Lorenzo de’ Medici egyik fiának, aki X. Leó néven a pápai trónusra emelkedett, a portugál király egy rinocéroszt próbált átpasszolni, amelyet ő maga az indiai Gudzsarátból kapott. Az eset azonban tragikus véget ért, legalábbis az állat számára: a rinocéroszt szállító hajó, úton Rómába, elsüllyedt, és a rinocérosz a hullámokba veszett.