Jövőre engedhetik az óceánba Fukusima radioaktív vizét

Egyre valószínűbb, hogy Japán az óceánba fogja engedni a fukusimai erőműből származó radioaktív vizet, miután az ország nukleáris hatósága rábólintott a projektre – írja az IFLScience. A japán kabinet tavaly augusztusban fogadta el a tervet, melynek lényege, hogy a tisztított szennyvizet a Csendes-óceánba juttatják.

A Nukleáris Szabályozó Hatóság döntése értelmében egy hónap áll rendelkezésre a koncepció nyilvános véleményezésére.

Amennyiben a szervezet megadja a hivatalos engedélyt, jövő tavasszal kezdhetik el a munkát.

A fukusimai katasztrófa 2011. március 11-én történt, ez a történelem egyik legsúlyosabb atombalesete. Miután a tóhokui földrengés okozta cunami elérte a létesítményt, három reaktorban teljes zónaolvadás zajlott.

A katasztrófa számos veszélyes következménnyel járt. Az egyik nagy problémát az a több száz tartály okozza, amelybe a baleset során a reaktorok hűtésére használt, mintegy 1,25 millió tonna szennyezett vizet helyezték el.

A japán tervnek számos helyi és külföldi kritikusa is van, de több elemzés is igazolta, hogy az eljárás nem veszélyes. A koncepciót a Nemzetközi Atomenergia‑ügynökség is felülvizsgálta. A vizet a kiengedés előtt úgy kezelnék, hogy a sugárzó anyagok többségét eltávolítsák belőle, az eljárás végén így csak trícium maradna. Bár ez az anyag is mérgező, természetesen is előfordul, elvegyülve pedig nem okozna problémát.