Ukrán kutató: Nehéz a klímaváltozásra gondolni, amikor rakéták csapódnak be Kijevben

Vezető ukrán klímaszakértők kényszerültek abbahagyni az Éghajlatváltozási Kormányközi Testületben (IPCC) folytatott munkájukat az orosz támadás miatt – írja a Live Science. Az IPCC épp legújabb jelentésének véglegesítésén dolgozott, amikor kitört a háború.

Az IPCC egy nemzetközi szervezet, melynek célja a globális felmelegedés vizsgálatában elért eredmények összefoglalása és értékelése. A csoport tagjai két héten át dolgoztak, hogy elkészítsék legújabb beszámolójukat, amelyet február 28-án mutatnak be – a dokumentummal mi is részletesen foglalkozunk majd. Az IPCC jelentéseiben többek között az éghajlati átalakulás következményeit, illetve az alkalmazkodás lehetséges stratégiáit is bemutatják.

A szervezet szakértői a végső simitásokat végezték, amikor Oroszország megtámadta Ukrajnát.

Az ukrán kutatók február 24-én jelentette be, hogy biztonsági okokból felfüggesztik a munkát.

Szvitlana Krakovszka, az ukrán delegáció vezetője szerint több kollégájának óvóhelyre kellett visszahúzódnia. Mint hozzátette, nehéz a klímaváltozás hatásaira gondolni, amikor orosz rakéták csapódnak be Kijevben, és mindenhol tankok vannak.

Az új jelentés elkészítésében mintegy 270 szakember vett részt. Ez lesz az IPCC első olyan beszámolója, amelynek vezető szerzői között ukrán kutatók is vannak.