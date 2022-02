Bizarr halmazállapotú lehet a Föld belső magja

A geológusokat régóta foglalkoztatja a kérdés, hogy milyen is bolygónk legbelső része. Jü He, a Kínai Tudományos Akadémia munkatársa és kollégái friss tanulmányukban azt írják, a belső mag szuperionos állapotú lehet – számol be a Futurism.

He szerint ez a halmazzállapot meglehetősen rendellenes. Mint mondta, a belső mag határánál a vas megszilárdulása nem változtatja meg a könnyű elemek mozgékonyságát, a belső magban az anyagok áramlása pedig állandó marad.

A Föld legmélyére továbbra sem tudnak lefúrni, a kutatóknak ezért alternatív megoldásokat kell találniuk. A csapat a vizsgálathoz a belső mag extrém hőjét és nyomását szimulálta.

A szakértők arra jutottak, hogy a helyi hidrogén, oxigén és szén egy szuperionos keveréket képezhet a vastartalmú anyagban. Az oxigénionok szilárd halmazállapotúak lehetnek, míg a hidrogénionok körbe-körbe lebegve egyfajta folyadékot alkothatnak.

Mindez azt sugallja, hogy a belső mag nem hagyományos, normál szilárd halmazállapotú, hanem szuperionos lehet.

A modell összhangban van azon korábbi szeizmológiai megfigyelésekkel, melyek szerint a régió a véltnél lágyabb, és örvénylik.