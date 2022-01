Hatalmas, forgó jégtábla jelent meg egy folyón

Ismét megjelent egy hatalmas, körkörös alakú, forgó jégtábla az amerikai Presumpscoton, Westbrook közelében – írja az IFLScience. A furcsa jégformáció már máskor is kialakult a Maine állam területén húzódó folyón.

A kerek jégtábla egy természetes folyamat hatására, a hideg levegő és az örvények találkozásával jön létre.

A jelenséget először 2019-ben dokumentálták a Presumpscoton, de más folyókon már a 19. század végén is megfigyelték.

Cold temps have brought back the Giant Ice Disk to town town Westbrook Maine #icedisk #MeWx #MeNews @DWTNWestbrook @mainetourism @disk_ice @newscentermaine @ABC @WGME pic.twitter.com/I5ir5sRBYi

— Northwoods Tick Control (@Jon_Cole_) January 11, 2022