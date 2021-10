Elindítja 14. nemzeti konzultációját a kormány

Olyan rég volt már az előző.

Jó hírem van!

– ezzel kezdte legutóbbi Facebook-videóját Nyitrai Zsolt, majd folytatta: Magyarország kormánya online párbeszédet indít a zöld ügyekben. Nyitrai felidézi, már tizenhárom konzultációt indítottak, a mostanit itt lehet kitölteni. A videóban feltűnik Nagy István agrárminiszter is, aki a faültetés fontosságáról beszélt, illetve Steiner Attila, államtitkár is, aki pedig a napelemek, illetve a gyerekek környezettudatossá nevelése mellett megszólította azokat is, akik úgy gondolják, a klímavédelem költségeit nem az embereknek, hanem a nagy szennyező cégeknek kell megfizetniük.