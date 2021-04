A Stonehenge-nél is ősibb építményekre bukkantak a sivatagban

A Stonehenge-nél is ősibb építményekre bukkantak a sivatagban

Az Arábiai-félsziget északnyugati, sivatagos területén furcsa, szögletes struktúrák találhatóak – írja a Live Science. Egy új tanulmány alapján a kőből kirakott formák 7 ezer évesek, és egy ősi, szarvasmarhákhoz köthető kultusz emlékei lehetnek.

A musztatilnek nevezett struktúrákból már több mint ezret azonosítottak Szaúd-Arábiában. Megjelenésük változatos, de általában négyszögletesek, és két emelvényből állnak, melyeket két fal köt össze. Egyes musztatilek közepén állókövek vagy kamrák is vannak. A friss eredmények összhangban állnak azzal a korábbi elmélettel, mely szerint a struktúrák szertartásos célokat szolgáltak.

Melissa Kennedy, a Szaúd-Arábiában folyó légi régészeti projekt igazgatóhelyettese szerint a térség musztatiljei a világ legkorábbi ismert, nagy méretű rituális emlékhelyei.

A struktúrák nagyjából 2500 évvel ősibbek a Stonehenge-nél.

Az új vizsgálat alapján a musztatilek a vártnál jóval komplexebbek.

A struktúrák többségét már megrongálták, illetve kifosztották, 2019-ban azonban egy érintetlen lelőhelyre bukkantak. A musztatil belsejében szarvasmarha-csontokat, illetve szarvakat találtak, de juhok, kecskék és gazellák maradványai is előkerültek. A szakértők úgy vélik, ezek olyan áldozatok nyomai, amelyeket az egykori kultusz követői mutattak be. Mivel a korszakban írást még nem használtak, a korabeliek hiedelemvilága nem ismert. A térségben hasonló korú sziklarajzokat is feltártak, ezeken marhapásztorkodás és vadászat látható.

A felfedezés megerősíti, hogy a korszakban a régió sokkal barátságosabb volt, és sokkal több csapadék hullott a területre. A szarvasmarháknak ugyanis rengeteg vízre van szükségük.

A musztatilekkel kapcsolatban még rengeteg a kérdés, azt például nem tudni, hogy miért építették őket sokszor tűzhányók oldalába. Egyelőre azt sem sikerült megválaszolni, hogy egyes struktúrák miért kifejezetten látványosak, míg más musztatileket gyakorlatilag elrejtettek építőik.